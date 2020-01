Regionali Emilia-Romagna: Salvini a Pd, parlaci di Jolanda di Savoia

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma che "il sindaco di Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, si è presentato dai carabinieri ed è disponibile a diffondere l’audio di una telefonata di Bonaccini. Dopo la candidatura del vicesindaco di Jolanda di Savoia con Lucia Borgonzoni, il Comune ha perso tre dipendenti perché alcuni amministratori del Pd non hanno rinnovato una convenzione. C’è qualcosa che non torna - conclude l'ex ministro dell'Interno -, anche se Bonaccini ha detto di non voler parlare di un Comune di appena 3 mila abitanti. Pd, parlaci di Jolanda di Savoia". (Rin)