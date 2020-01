Roma: Guadagno (M5s), nessuna sfiducia a sindaca Raggi

- "I mass media stanno scrivendo che la maggioranza ha sfiduciato la Sindaca Virginia Raggi. Vorrei rassicurarli chiarendo che non c'è nessuna sfiducia, la maggioranza compatta rispetta il dibattito democratico e condivide le decisioni prese in aula". Lo scrive su Facebook Eleonora Guadagno, consigliera del M5s. Anche lei è tra i dodici consiglieri che oggi hanno bocciato in aula Giulio Cesare la scelta della sindaca di indicare per la realizzazione della nuova discarica della Capitale il sito dell'ex cava di Monte Carnevale. (Rer)