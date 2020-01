Autostrade: Renzi, revoca concessione? Di Maio pensi alla Libia

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di "Zapping" su Rai Radio1, è intervenuto sulla vicenda della eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia e ha affermato: "Io penso che Luigi Di Maio, in questa fase soprattutto, dovrebbe lavorare con grande dedizione e tenacia sulla questione della politica estera, per fare sì che il nostro Paese non finisca in seconda fila sulla Libia. Io voglio che chi ha sbagliato paghi - ha concluso l'ex premier - perché 43 morti esigono giustizia. Se ci sono le carte in regola per revocare si procede con la revoca, ma c'è il rischio che Autostrade domani ti chieda i danni". (Rin)