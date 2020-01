Usa: primo caso di coronavirus cinese potenzialmente mortale confermato nello Stato di Washington

- E' stato diagnosticato ad un uomo di dello Stato di Washington il misterioso virus la cui epidemia è scoppiata ad inizio gennaio in Cina. Secondo le autorità sanitarie statunitensi si tratta, riferisce il "Washington Post", del primo caso confermato negli Stati Uniti di una malattia che ha causato la morte di almeno sei persone e infettato altre centinaia. L'uomo, sui trent'anni, è in condizioni stabili al Providence regional medical center di Everett (Wa). Le autorità hanno sostenuto che l'uomo arrivato negli Stati Uniti la scorsa settimana, prima che i funzionari sanitari federali iniziassero a controllare i viaggiatori provenienti dalla città cinese di Wuhan negli aeroporti internazionali di Los Angeles, San Francisco e John Kennedy di New York, al momento non è grave. (segue) (Was)