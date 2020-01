Usa: primo caso di coronavirus cinese potenzialmente mortale confermato nello Stato di Washington (2)

- L'epidemia è cresciuta rapidamente negli ultimi giorni e le autorità in Cina confermano casi in più città in Cina e altrove in Asia. Il pericolo del contagio è legato anche agli spostamenti in vista del nuovo anno lunare, che determina il più grande evento migratorio nel mondo. Si ritiene che l'infezione sia iniziata tra le persone che hanno acquistato o lavorato in un mercato di animali a Wuhan. La sua rapida diffusione ha portato le autorità a concludere che le persone, così come gli animali, possono trasmettere l'infezione. (Was)