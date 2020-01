Giustizia: stallo nella maggioranza sulla prescrizione, critiche da Italia viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ancora stallo sulla prescrizione dopo il vertice di maggioranza a palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte evocava la "piena condivisione" a proposito delle misure da portare all'esame della prossima riunione dell'esecutivo. Niente da fare, almeno per ora. Il cosiddetto lodo Conte, la possibilità cioè di fermare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio solo in caso di condanna, non piace a Italia viva. Lo confermano le dichiarazioni di Matteo Renzi che, intervistato dalla trasmissione "Zapping" su Rai Radio 1, ha parlato di una violazione dei principi costituzionali. (segue) (Rin)