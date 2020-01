Giustizia: stallo nella maggioranza sulla prescrizione, critiche da Italia viva (2)

- La soluzione presentata dal premier, per l'ex sindaco di Firenze, "non è un punto di caduta". E mentre si attende il voto di domenica prossima 26 gennaio alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, un altro appuntamento delicato è fissato alla Camera per il 28 gennaio quando l'emiciclo si pronuncerà sulla proposta avanzata da Forza Italia, da Enrico Costa per la precisione, di cancellare la riforma della prescrizione tanto voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Possibile quindi un incidente parlamentare, visto che i renziani appena una settimana fa, in commissione, avevano votato a favore proprio del provvedimento di FI, dividendo così la maggioranza. Lo stesso Guardasigilli ha ammeso al termine del vertice che "esistono ancora distanze tra le forze politiche". (Rin)