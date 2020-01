Canada: Trudeau, "non ho parlato con la Regina" di costi per la sicurezza dopo l'arrivo di Harry

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha affermato oggi di non aver ancora parlato con la Regina del principe Harry e di Meghan che si trasferiscono in Canada e che non c'è accordo tra Canada e Regno Unito su come sostenere i costi associati alla protezione della coppia. Lo riferisce l'emittente "Cbc" per poi spiegare che i tabloid britannici hanno invece riferito che il premier avrebbe già concordato che Ottawa pagherà per la sicurezza degli ex reali. "Non ho parlato direttamente con sua Maestà. Le discussioni continuano ad essere in corso e non ho aggiornamenti in questo momento", ha detto Trudeau. Parlando oggi dal gabinetto federale a Winnipeg, il ministro della Pubblica sicurezza Bill Blair ha affermato che il governo non ha ancora condotto una "valutazione" di sicurezza per sapere cosa potrebbe essere necessario per proteggere i due mentre vivono in Canada e che Harry e Meghan non ricevono protezione dal personale di sicurezza canadese. Il Canada non sta pagando per i servizio di sicurezza avvistato scortare i due nel British Columbia, ha precisato Blair.(Was)