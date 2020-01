Brasile-Stati Uniti: segretario di stato Pompeo "difenderemo fortemente" ingresso del paese nell'Ocse

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha affermato che l'amministrazione del presidente Donald Trump "difenderà fortemente" l'ingresso del Brasile nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). "E' stato un piacere incontrare nuovamente Ernestro Araujo per discutere della partnership tra Stati Uniti e Brasile. Le ampie riforme economiche in Brasile stanno trasformando la più grande economia dell'America Latina e difenderemo fortemente un invito al Brasile a iniziare il processo di adesione all'Ocse", ha dichiarato Pompeo oggi, 21 gennaio, sul suo profilo Twitter al termine di dell'incontro con il ministro degli Esteri del Brasile, Ernesto Araujo, volato a Washington per discutere del processo di ingresso del Brasile nel gruppo. (segue) (Brb)