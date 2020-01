Ict: Mise, al ministero il secondo workshop su Smart city e Smart mobility (2)

- Liuzzi, dal canto suo, sottolinea che "questo intervento si pone in continuità con lo sforzo del Mise di promuovere la nascita ed il radicamento di tecnologie emergenti. La costituzione di modelli per la gestione della mobilità e della logistica delle comunità intelligenti sarà un fattore di sviluppo economico su tutto il territorio nazionale. E' compito del Mise sostenerne la nascita e la diffusione, aiutando le Piccole e medie imprese sul territorio anche attraverso la collaborazione con le amministrazioni locali". (Com)