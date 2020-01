Aerospazio: sottosegretario Fraccaro incontra ministro Scienza Portogallo

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, ha avuto un colloquio bilaterale con il ministro della Scienza portoghese, Manuel Heitor, in occasione della Conferenza annuale europea sullo spazio. Secondo quanto si legge in una nota, Fraccaro e Heitor hanno discusso dello Space Rider, il progetto europeo della mini navetta principalmente finanziato dall’Italia, e dello sviluppo di applicazioni per il monitoraggio dell’Atlantico. Al centro del colloquio anche il progetto di una nuova base di lancio europea alle isole Azzorre. (Res)