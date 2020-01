Rifiuti Roma: Fd'I, Raggi rispetti la volontà dell'aula

- L'approvazione con una larga maggioranza della mozione di Fratelli d'Italia contro la realizzazione della discarica di Monte Carnevale "rappresenta una grande vittoria dei cittadini e del buonsenso e dimostra che in politica il mantenimento della parola data vale ancora qualcosa". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia' e Federico Rocca coordinatore di Fratelli d'Italia del municipio XI. "Infatti in varie circostanze - proseguono gli esponenti Fd'I - tutte le forze politiche avevano garantito che la Valle Galeria non sarebbe stata oggetto di altri impianti inquinanti visto che ne è evidentemente satura. In questo caso poi il sito indicato aveva molte criticità riscontrate anche dagli uffici comunali. Siamo lieti che queste valutazioni abbiamo fatto breccia nella maggioranza ed ora invitiamo la Raggi a rispettare la volontà sovrana dell'aula per questa mozione così come per quella del 10/12 che chiedeva di escludere il sito di Falcognana. Regione e Comune riaprano una discussione sul piano rifiuti e individuino soluzioni condivise. Fd'I è disponibile a fare la sua parte con spirito costruttivo per ripartire con una politica dei rifiuti sostenibile e rispettosa dei territori".(Com)