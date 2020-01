Giustizia: fonti Chigi, clima costruttivo a vertice maggioranza, si lavora a taglio tempi processo penale

- Fonti di palazzo Chigi parlano di "clima costruttivo" in merito al vertice di maggioranza sulla giustizia in corso nella sede dell'esecutivo. Le stesse fonti aggiungono che "si continua a lavorare per tagliare i tempi del processo penale". (Rin)