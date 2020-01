Russia: Putin, fondamentale garantire conseguimento obiettivi sviluppo nazionale

- Il nuovo governo della Federazione Russa dovrà lavorare per rafforzare le basi dell’economia del paese, per garantire un conseguimento rapido ed efficace degli obiettivi di sviluppo nazionale. Lo ha dichiarato il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, durante una riunione organizzata oggi con i membri del nuovo esecutivo. “Il governo precedente ha fatto passi avanti importanti verso la creazione delle condizioni necessarie a garantire un adeguato grado di sviluppo al paese, soprattutto in ambito macroeconomico”, ha aggiunto Putin, sottolineando che “questi risultati devono essere sfruttati al massimo per velocizzare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo nazionale”.(Rum)