Iraq: almeno 10 morti in due giorni di proteste

- Sono almeno dieci le persone che hanno perso la vita negli ultimi due giorni di proteste a Baghdad e nel sud dell’Iraq. Lo ha annunciato l’Alta commissione per i diritti umani, secondo cui i feriti sono invece 138. Manifestanti sono rimasti uccisi in scontri con le forze di sicurezza nella capitale e nei governatorati di Diyala, Bassora e Karbala. “La commissione – si legge in un comunicato – ha anche documentato che in diverse manifestazioni sono state bloccate alcune delle principali strade che collegano i governatorati. Sono stati altresì costretti alla chiusura edifici governativi e scuole e sono state fermate le attività di diverse strutture pubbliche che offrono servizi ai cittadini”. Le proteste anti-governative in corso dal primo ottobre scorso hanno trovato nuovo vigore nella giornata di ieri, quando è scaduto il termine ultimo concesso dai manifestanti al presidente della Repubblica Barham Salih per la nomina di un nuovo premier in sostituzione di Adel Abdul Mahdi, dimessosi lo scorso novembre dopo aver perso l’appoggio dell’ayatollah Ali al Sistani, massima autorità dell’Islam sciita in Iraq. In totale sono oltre 500 le persone che hanno perso la vita dall’inizio delle proteste. (Irb)