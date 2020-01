Rifiuti Roma: Marin (Pd), non si governa contro la città, Raggi si dimetta

- Il consigliere Pd del Municipio Roma I, Stefano Marin, ha commentato l'esito del voto in aula Giulio Cesare sottolineando che: "Virginia Raggi ha scelto Monte Carnevale come sito per la discarica e l'assemblea capitolina gli ha detto di no. Non si può governare contro la città. Anche i consiglieri del M5s hanno scaricato la sindaca e la giunta comunale. La Raggi su dimetta subito per il bene della capitale. La città ha bisogno di un'amministrazione capace di governare", conclude Marin. (Com)