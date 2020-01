Alitalia: Patuanelli, nazionalizzazione temporanea non è un problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, in audizione in commissione Lavori pubblici e comunicazioni di palazzo Madama, in merito al decreto legge sulla continuità del servizio svolto da Alitalia, ha rilevato che una nazionalizzazione temporanea dell'azienda "non è un problema, se sottostà alle regole di mercato: lo dice anche l'Unione europea. Il problema è se lo Stato si autoagevola in un mercato che deve essere libero". (Rin)