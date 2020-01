Russia: Putin, firmato decreto per nuova dottrina sulla sicurezza alimentare

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha firmato oggi un decreto che approva il ridimensionamento della dottrina nazionale per la sicurezza alimentare. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che quella attualmente in vigore risale al 2010. Stando alle informazioni diffuse, Putin ha dato tre mesi di tempo all’esecutivo di Mikhail Mishustin per elaborare e attuare un pacchetto di misure da applicare alla dottrina.(Rum)