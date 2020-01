Rifiuti Roma: Calabria (FI), Raggi dimettiti ed elezioni subito

- A Roma è finita l'era del Movimento 5 Stelle e di Virginia Raggi. Ne è convinta la deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria, che su Facebook scrive: "Sulla discarica e sui rifiuti va in frantumi la più grande sciagurapolitica che i cittadini romani abbiano mai dovuto subire. Fare una discarica a Malagrotta significava non conoscere la storia di questa città. Stiamo andando verso la fine di un incubo. Raggi dimettiti edelezioni subito". (Com)