Sicurezza: Ronzulli (FI), bene avvio istruttoria Copasir su TikTok

- Il presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza Licia Ronzulli, di Forza Italia, afferma in una nota che "il Copasir sta per aprire un'istruttoria sul social network cinese TikTok per problemi legati alla privacy, con particolare riferimento ai rischi che si profilano per i minori. Sono lieta che la maggioranza si sia finalmente svegliata su una questione che ho denunciato tempo fa vista la potenziale pericolosità di questo social per bambini e adolescenti. I ragazzi - continua la senatrice - dovrebbero avere sempre ben presente che ciò che immettono in rete resta nel web per sempre e se lo fanno attraverso social non sicuri sotto il profilo della tutela dei dati personali i rischi possono essere potenzialmente molto gravi. Anche per questo, è fondamentale un'attenta supervisione da parte dei genitori circa l'uso che i propri figli fanno dei device che utilizzano. La sicurezza in Rete - conclude Ronzulli - deve essere sempre una priorità, a maggior ragione quando si tratta di minori". (Com)