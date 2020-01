Milleproroghe: M5s, emendamento Pd destabilizza riforma e sport di base, non lo sosterremo

- Il deputato del Movimento cinque stelle in commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera Simone Valente afferma, in una nota, che "il Partito democratico ha depositato un emendamento al Milleproroghe che il M5s non sosterrà, perché lancia un segnale fortemente destabilizzante per riforma approvata pochi mesi fa dal Parlamento e per tutto il mondo dello sport. In un momento così delicato per il mondo sportivo, mentre si attende una nomina importante da parte del ministro, il nostro invito è piuttosto a concentrarsi sui tanti temi importanti di sui dovrà occuparsi 'Sport e Salute', come la prevenzione lo sport di base e lo sport scolastico. L’emendamento in questione - continua il parlamentare - sottrae risorse a 'Sport e Salute' dedicate anche allo sport per tutti trasferendone il controllo al Coni: qualora passasse, l’effetto sarebbe quello di non portar a completamento una riforma che merita di essere messa alla prova e non certo smontata nel primo provvedimento utile. Non è così che si pianifica l’attività e il futuro di questo mondo in maniera corretta e non è così che si fa l’interesse dei tanti cittadini che dobbiamo coinvolgere sempre più nella pratica sportiva". (Com)