Brasile: Brumadinho, chiesto rinvio a giudizio per presidente di Vale e altre 15 persone

- La procura dello stato brasiliano di Minas Gerais (Mpmg) ha chiesto oggi il rinvio a giudizio per l’ex presidente della compagnia di estrazione mineraria Vale, Fabio Schvartsman, e altre 15 persone tra dipendenti dell’azienda e della società di consulenza tedesca Tuv Sud. L’accusa è di omicidio volontario in relazione al crollo della diga di contenimento nella miniera di ferro di Brumadinho lo scorso 25 gennaio, che ha causato 259 morti, 11 dispersi e un danno ambientale ancora da quantificare. Già lo scorso autunno sette dipendenti di Vale e altri sei di Tuv Sud erano stati denunciati per falso ideologico e utilizzo di documenti falsi: secondo le indagini, i dirigenti avrebbero prodotto e utilizzato documenti falsificati per nascondere i rischi connessi alla stabilità della diga. Lo scorso settembre, i deputati dello stato di Minas Gerais hanno approvato la relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sulla tragedia di Brumadinho. Il documento, approvato all'unanimità, propone l'imputazione di 13 dirigenti di Vale e dei tecnici di Tuv Sud. Oltre alla richiesta di accusa, nel rapporto sono state inserite oltre cento raccomandazioni per autorità ed enti pubblici al fine di prevenire ulteriori catastrofi minerarie simile a quella di Brumadinho. (segue) (Brb)