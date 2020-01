Brasile: Brumadinho, chiesto rinvio a giudizio per presidente di Vale e altre 15 persone (3)

- La relazione finale della Cpi è stata trasmessa alla procura della repubblica dello stato di Minas Gerais che valuterà se procedere con un'inchiesta giudiziaria nei confronti delle persone indicate. Secondo quanto riferito dal relatore della Cpi, Andre Quintao, i fatti sono stati rubricati come omicidio e lesioni dolose. Secondo la Cpi infatti il crimine è stato intenzionale, dal momento che la tesi dei deputati è che la Vale fosse a conoscenza dei rischi e abbia deliberatamente disposto di non evitarli. "Il rapporto propone l'accusa per gli alti dirigenti della Vale perché, secondo la legge nazionale sulla sicurezza delle dighe, l'imprenditore è responsabile e chi è responsabile per Vale è il suo presidente e consiglio di amministrazione, così come tutti i dipendenti legati alla geotecnica operativa e aziendale che erano consapevoli della instabilità della diga", ha riferito Quintao. La Cpi propone l'incriminazione anche per falso ideologico dal momento che nel corso delle indagini è stato provato che la Vale ha usato un falso rapporto stilato dagli ingegneri della società di consulenza tedesca Tuv Süd per ottenere le licenze ambientali. (segue) (Brb)