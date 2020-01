Brasile: Brumadinho, chiesto rinvio a giudizio per presidente di Vale e altre 15 persone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vale era in possesso di diversi documento che attestavano l'instabilità della diga eppure per tutte le richieste veniva presentato un rapporto falso che indicava un fattore di sicurezza inferiore agli obiettivi raccomandati a livello internazionale e dalla stessa Vale", afferma Quintao. Inoltre" Nel giugno del 2018 si è verificata una frattura che avrebbe dovuto far scattare automaticamente il piano di evacuazione, ma fu sottaciuto dai dirigenti Vale". Nel rapporto di oltre 300 pagine sono state raccolte più di 100 dichiarazioni. Per il relatore della commissione, la società ha omesso di comunicare i rischi e non ha messo in campo azioni per evitare il crollo e prevenire il dramma umano che si è materializzato con la morte di 270 persone", ha detto. Per il rappresentante dell'Associazione delle vittime di Brumadinho, Josiane Melo, la relazione della Commissione d'inchiesta è importante perché ha considerato il crimine come doloso. (segue) (Brb)