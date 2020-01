Brasile: Brumadinho, chiesto rinvio a giudizio per presidente di Vale e altre 15 persone (5)

- Lo scorso 2 luglio, sulla falsariga di quanto accaduto oggi, era stata approvata la relazione finale della commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sul disastro della diga di Corrego do Feijao da parte del Senato brasiliano. Dopo circa 120 giorni di lavoro e 18 udienze, il Senato aveva rilevato responsabilità penali per 14 persone, tra le quali i dirigenti della società mineraria titolare della miniera, Vale, e i tecnici della società di controllo tedesca Tuv Sud. Con l'approvazione delle raccomandazioni da parte del Senato, la relazione della Cpi è stata trasmessa alla procura della repubblica dello stato del Minas Gerais che valuterà se procedere con un’inchiesta giudiziaria. I senatori hanno rubricato i reati a carico dei 14 dirigenti in omicidio con dolo eventuale, lesioni, distruzione della flora e inquinamento. In particolare i relatori della commissione, senatori Carlos Viana e Otto Alencar, hanno fortemente raccomandato che gli indiziati rispondano del disastro ambientale causato alla foresta atlantica oltre all'inquinamento con la morte di animali e vegetazione. (segue) (Brb)