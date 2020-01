Brasile: Brumadinho, chiesto rinvio a giudizio per presidente di Vale e altre 15 persone (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 10 luglio poi, il giudice della sesta sezione civile del tribunale statale del Minas Gerais, Elton Pupo Nogueira, aveva inferto la prima condanna di risarcimento contro la società mineraria brasiliana Vale, imponendo la riparazione di tutti i danni causati dal crollo della diga di Corrego do Feijao. Il giudice, tuttavia, non ha stabilito il valore che la società dovrà pagare. Secondo il magistrato, infatti, il danno "non si limita alle morti causate dall'evento, ma riguarda anche i danni all'ambiente e alla salute in tutta la regione, oltre che i danni all'attività economica nelle aree colpite". (segue) (Brb)