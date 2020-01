Brasile: Brumadinho, chiesto rinvio a giudizio per presidente di Vale e altre 15 persone (10)

- Per garantire che il risarcimento, una volta stabilito il valore, avvenga regolarmente, il giudice ha mantenuto il congelamento dei beni della compagnia per 11 miliardi di real (2,5 miliardi di euro). Il giudice inoltre ha respinto le richieste di sospensione delle attività della compagnia sostenendo che "non c'è prova che le attività svolte in questo momento dalla società non siano conformi alle regole legali e amministrative". In una nota inviata subito dopo la lettura della sentenza, la Vale ha detto che il giudice ha riconosciuto la cooperazione della compagnia mineraria in tutte le cause legali. La società ha inoltre affermato che "ribadisce il suo totale impegno per la rapida ed equa riparazione dei danni causati alle famiglie, alle infrastrutture delle comunità e all'ambiente", ha concluso la nota. (Brb)