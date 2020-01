Viabilità Roma: rafforzati presidi Polizia locale nel quadrante nord della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzati, in tutta l'area circostante la galleria Giovanni XXIII, i servizi di viabilità della Polizia locale di Roma Capitale. Già a partire dall'alba di questa mattina sono state dislocate pattuglie a largo raggio, soprattutto nei territori interessati del XV e XIV Municipio, dove, nella mattina non si sono registrate particolari criticità. Ulteriore potenziamento di unità di personale è avvenuto in questa fascia oraria serale soprattutto per la gestione di un volume di traffico più intenso. Gli agenti del Gruppo XV Cassia, in particolare, sono impegnati in queste ore ad agevolare il più possibile la circolazione a partire dai punti nevralgici e nelle zone dove si registra il traffico più intenso: al momento nell'area di piazza dei Giuochi Delfici , via Cassia (tratto da Foro Itali a Giuochi Delfici) , Via Pareto e via di Vigna Stelluti e via della Camilluccia. (Rer)