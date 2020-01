Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene al convegno "Novità Manovra fisicale 2020. Best Practice gestione entrate di Roma Capitale".Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 9.30)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi presenta un nuovo collegamento per il Polo Ospedaliero e Universitario di Tor Vergata "+BusXRoma".Facoltà di Medicina Università di Tor Vergata, via Montpellier 1 (ore 11)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi assiste al concerto di beneficenza "Note di Luce" .Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia, viale Pietro de Coubertin 30 (ore 20.30)- L'assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle Partecipate Gianni Lemmetti interviene al convegno "Novità Manovra fiscale 2020. Best Practice gestione entrate di Roma Capitale".Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 9.30)- L’assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese partecipa alla presentazione di un nuovo collegamento per il Polo Ospedaliero e Universitario di Tor Vergata "+BusXRoma".Facoltà di Medicina Università di Tor Vergata, via Montpellier 1 (ore 11)- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia incontra il Campione Mondiale di Vela Marco Gradoni.Campidoglio, Sala Laudato Si' (ore 16)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla presentazione del libro "Elogio della città? Dal luogo delle paure alla comunità della gioia" di Giorgio Maria Flick.Sala Igea dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, piazza dell'Enciclopedia Italiana 4 (ore 17) (segue)(Rer)