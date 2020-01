Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- La Luiss ospita la giornata nazionale Orientagiovani, manifestazione che Confindustria - da molti anni impegnata nel dialogo con le scuole, i centri di formazione professionale, gli Its e le Università – dedica ogni anno all'incontro tra imprenditori e giovani con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni all'industria manifatturiera. Interverranno tra gli altri: Giovanni Brugnoli, vice presidente Confindustria per il capitale umano, Filippo Tortoriello presidente Unindustria Lazio, Giovanni Lo Storto direttore generale Luiss e Vincenzo Boccia, presidente Confindustria.Luiss, viale Romania 32 (ore 9)- In occasione della prima edizione dell’appuntamento Outlook Salute Italia 2021 promosso da Deloitte, si discuterà delle opportunità e delle sfide per promuovere la sostenibilità del nostro Sistema sanitario nazionale, uno dei più efficienti al mondo. Verranno anche presentati i risultati della ricerca “Il sistema sanitario italiano tra pubblico e privato: sostenibilità e prospettive”, realizzata da Deloitte in collaborazione con Swg.Hotel Nazionale, piazza Montecitorio 125 (ore 10)- Evento "Virtute e Canoscenza. Polizia scientifica: la ricerca continua della verità". La manifestazione ha l'obiettivo di promuovere un messaggio istituzionale indirizzato ai giovani che combini la cultura scientifica con i concetti di legalità e sicurezza. All'evento parteciperà il capo della Polizia Franco Gabrielli.Palazzo dei Congressi (ore 11)- Presidio dei consiglieri regionali di centro destra.Regione Lazio, via Cristoforo Colombo (ore 12)(Rer)