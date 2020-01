Olimpiadi: alla Cattolica il primo evento di un ateneo milanese legato ai giochi del 2026 (2)

- Illustrando il lavoro del Governo che dovrà essere finalizzato entro la fine di gennaio 2020, Panebianco ha aggiunto che “saranno Olimpiadi rispettose dell’ambiente (proprio oggi a Davos si discute di questo); che la legacy territoriale costituirà un obiettivo irrinunciabile non solo per garantire benefici concreti a quei territori e comunità delle aree che ospiteranno i giochi in Lombardia e nell’area dolomitica ma anche per creare dei sistemi capaci di attrarre e valorizzare i giovani; che saranno forti la governance digitale e l’innovazione”. Lo sport è una dimensione che ha molte sfaccettature. “Dalla sacralità che rivestiva nel mondo classico si è passati al suo valore negli ambiti sociale, industriale, dello spettacolo e dell’entertainment tipici della contemporaneità – ha affermato in apertura dell’incontro il rettore Franco Anelli –. Oggi è divenuto un fenomeno poliedrico perché, oltre a conservare la sua dimensione sociale e relazionale, ha acquisito una valenza personale, legata al benessere individuale”. L’Università Cattolica è impegnata da anni nella valorizzazione dello sport. Ha creato il brand “Cattolica per lo Sport” che mette insieme tutte le attività dell’Ateneo in questo settore, contando sulla collaborazione di accademici, professionisti del mondo sportivo e istituzioni esterne. Inoltre ha avviato il Dual Career, un percorso di laurea che consente allo studente di perseguire i suoi obiettivi formativi e al tempo stesso di portare avanti la sua attività sportiva a livello agonistico. (segue) (Com)