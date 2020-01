Olimpiadi: alla Cattolica il primo evento di un ateneo milanese legato ai giochi del 2026 (3)

- Valorizzare il territorio, i suoi abitanti, le sue potenzialità, le sue risorse culturali è la sfida che le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 hanno raccolto e vogliono vincere di fronte al Paese e a livello internazionale. Una sfida che riguarda “città piccole per flussi di turismo planetario, luoghi iconici iper-enfatizzati nel Dossier di candidatura italiano, come il Cenacolo, che possono accogliere numeri di visitatori infinitesimali, infrastrutture di accoglienza inadeguate e inadeguati sistemi di mobilità extraurbana – ha detto Federica Olivares –. Ecco perché ci servirà soprattutto la competenza per trasformare questi numerosi vincoli in opportunità. Gli stakeholder privilegiati di queste Olimpiadi sono i nostri studenti. Immaginiamo contest per nuovi format e nuovi spazi culturali, troviamo risorse per start up innovative proposte da under 30 sui temi di queste Olimpiadi, come farà il nostro Ateneo aprendo prossimamente una call for ideas nell’ambito di Conlab”. (Com)