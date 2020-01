Migranti: Licheri (M5S), per Ue arrivato momento della verità

- Sul tema dell'immigrazione è arrivato il momento della verità per l'Unione europea, sia sul fronte dei negoziati, appena riavviati, sul nuovo patto europeo su ricollocamenti e rimpatri, sia sul fronte della riattivazione, su basi completamente nuove, della missione Sophia. Lo dichiara il senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri, presidente della commissione Politiche Ue di Palazzo Madama. "Sul primo punto - spiega Licheri - come ha ricordato oggi il ministro (degli Esteri, Luigi) Di Maio nel suo incontro a Roma con i commissari europei (Margaritis) Schinas e (Ylva) Johansson, l'Ue deve avere il coraggio di gettare il cuore oltre l'ostacolo degli egoismi nazionali, superando finalmente Dublino e l'assurdo principio dell'accoglienza nel paese di primo sbarco attivando un meccanismo di ricollocamenti automatici e obbligatori, e deve anche gestire i rimpatri tramite Frontex e incentivi Ue ai paesi sicuri e finanziare un piano europeo di aiuti ai paesi d'origine per prevenire i flussi. Sulla missione Sofia - prosegue il senatore M5S - l'Ue sappia che l'Italia non è disponibile a riattivarla con il suo mandato originario perché ora c'è bisogno di un'operazione che si concentri esclusivamente sul rispetto dell'embargo di armi alla Libia impedendone l'ingresso per terra e per aria, non solo per mare". (Com)