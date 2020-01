Rpt - Commercio Roma: De Toma, bene assemblea su approvazione mozione urtisti

- (Ripetizione con titolo e testo corretti) Il deputato Massimiliano De Toma, in una nota stampa, si dice "soddisfatto per l'ok alla mozione sugli urtisti votata in aula Giulio Cesare". "Il giusto atto formalizzato oggi dal Consiglio con il sostegno di tutte le forze politiche - dichiara nel comunicato - rappresenta un piccolo passo ma decisivo verso la risoluzione di un annoso problema quale l’indicazione di nuove postazioni. Continuerò a lavorare finché non sarà pienamente garantito il diritto al lavoro della categoria degli ambulanti, preservando ovviamente il decoro della città. Resta comunque urgente la soluzione nazionale di chiare norme di indirizzo per le regioni, sul modello degli emendamenti al Milleproroghe che ho presentato alla Camera". (Com)