Guatemala: Giammattei crea commissione presidenziale contro corruzione

- Il presidente del Guatemala Alejandro Giammatei ha firmato il decreto che istituisce la commissione presidenziale contro la corruzione, agenzia alle dirette dipendenze dell'esecutivo. "La corruzione causa un grande impatto nella gestione pubblica", si legge nella gazzetta ufficiale che annuncia il nuovo organismo. La commissione avrà undici competenze, tra cui quella di promuovere politiche contro la corruzione, creare meccanismi per rilevare condotte illegali, raccomandare l'adozione di leggi e regolamenti. L'agenzia ha un mandato quadriennale e potrà ricevere fondi da organismi nazionali e internazionali, a patto che non siano a loro volta oggetto di indagini per corruzione. L'iniziativa di Giammattei segue la fine del'esperienza della Cicig (Commissione internazionale contro l'impunità), agenzia chiusa dall'ex presidente Jimmy Morales. (segue) (Mec)