Rifiuti Roma: Bordoni-Politi (Lega), dopo no a Monte Carnevale Raggi cambi decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la bocciatura, in aula Giulio Cesare, di Monte Carnevale come sito indicato per realizzare la nuova discarica, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, "cambi decisione o rassegni le dimissioni". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri della Lega Davide Bordoni e Maurizio Politi. "Se questa è la soluzione al problema rifiuti è la soluzione sbagliata e così ha stabilito oggi l'Assemblea Capitolina – dichiarano - Una decisione frettolosa della sindaca Raggi fatta più per mettere a tacere gli ultimatum della Regione che per tutelare un territorio già martoriato da anni, un'aera da risanare e non da riconvertire in una nuova discarica. Una scelta davvero poco idonea, accanto alla vecchia discarica di Malagrotta, sopra le falde acquifere di Fiumicino, vicino la raffineria di Roma e a pochi chilometri dall'aeroporto più grande d'Italia. Abbiamo votato favorevolmente alle mozioni contro questa possibilità e con noi gran parte della maggioranza. La sindaca Raggi va in minoranza quando è in ballo la salute dei cittadini adesso cambi decisione o rassegni le dimissioni. Abbiamo messo in guardia questa Amministrazione da eventuali future responsabilità su scelte sbagliate per Roma.(Com)