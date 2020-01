Consiglio regionale lombardo: sì ad aree a propulsione economica e messa in sicurezza ex SS294

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio il Consiglio regionale ha approvato una mozione sull’istituzione delle aree di propulsione economica e una sulla messa in sicurezza della ex SS294 della Val di Scalve. La prima, in particolare, prevede che vengano denominate "Ape" e che, una volta individuate e istituite, promuovano la competitività delle aziende, introducendo criteri di semplificazione normativa e burocratica e agevolazioni fiscali a favore di imprenditori provenienti da altre regioni e dall’estero. La proposta, oggetto di una mozione del consigliere Gabriele Barucco di Forza Italia, è stata approvata all’unanimità dall’assemblea lombarda e chiede di costituire presso l’assessorato alle Attività Produttive un tavolo tecnico per attuare il progetto e di intervenire presso la conferenza Stato–Regioni per sviluppare il modello Ape, favorendo gli investimenti locali e stranieri. La Lombardia - sottolinea una nota del Consiglio regionale - ospita circa la metà delle imprese a partecipazione estera ed è leader nell’innovazione, con un attività stimata in 4 miliardi e mezzo e con una crescita del 10 per cento su base triennale del numero di brevetti. Via libera unanime anche alla mozione presentata da Paolo Franco (Gruppo Misto) per la messa in sicurezza della ex Strada statale 294 della Val di Scalve, la cosiddetta Via Mala. Sabato 11 gennaio si sono verificati dei distacchi di materiale in una galleria che hanno colpito alcune auto in transito in corrispondenza della frazione Dezzo (in Comune di Colere) in direzione Valle Camonica. A giugno 2019, per una frana di importanti dimensioni, la stessa strada di collegamento tra la Val di Scalve e la Val Camonica, era rimasta chiusa per diversi giorni. (segue) (com)