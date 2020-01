Consiglio regionale lombardo: sì ad aree a propulsione economica e messa in sicurezza ex SS294 (2)

- “Le nostre valli soffrono di gravi carenze nel sistema infrastrutturale e viabilistico – ha sottolineato Paolo Franco - e Regione Lombardia stanzia costantemente fondi per la messa in sicurezza e per prevenire il dissesto idrogeologico. Tuttavia in questa situazione si tratta di un’emergenza particolare e chiediamo pertanto a Regione Lombardia di prevedere un adeguato contributo per i costi delle opere di messa in sicurezza della strada”. Il documento approvato chiede inoltre alla giunta regionale di attivarsi presso l’Anas e di adoperarsi con la Provincia di Bergamo e tutti gli enti interessati per sostenere un intervento strutturale della ex ss 294 della Val di Scalve. Il Consiglio regionale nella seduta di oggi ha approvato all’unanimità anche la legge (relatore Alex Galizzi, Lega) che modifica le circoscrizioni comunali di Somaglia e Casalpusterlengo in provincia di Lodi: in questo modo sarà possibile avviare l’ampliamento del cimitero S. Martino Pizzolano, di proprietà del Comune di Somaglia ma situato nel territorio comunale di Casalputerlengo. Infine Giuseppe Mario Baronchelli è stato nominato nuovo revisore del Comprensorio Alpino di Caccia Valle Borlezza in sostituzione del revisore dimissionario. (com)