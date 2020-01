Rifiuti Roma: Pd Campidoglio, bene approvazione mozione contro localizzazione discarica a Monte Carnevale

- Il gruppo capitolino del Pd, in una nota stampa, esprime "soddisfazione" per l'approvazione della mozione del Pd per il ritiro della delibera sulla localizzazione della discarica nel sito di Monte Carnevale nella Valle Galeria. "L'aula Giulio Cesare ha detto no. Una vittoria per Roma. Sulla questione dei rifiuti a Roma - si legge nella nota del Pd - non sono ammesse improvvisazione e pressapochismo, servono invece programmazione e scelte condivise. La valle Galeria ha già dato: ha sofferto con Malagrotta e ora l'unico intervento è quello di una urgente riqualificazione. Che il sito sia inadeguato, d'altronde, lo confermano i tecnici comunali, l'Enac, l'esercito e i municipi coinvolti. La valle è sottoposta a vincolo paesaggistico ed è caratterizzata da alto rischio idrogeologico. Molti consiglieri di maggioranza non hanno più potuto nascondere la testa sotto la sabbia, spinti anche dai loro rappresentanti municipali nei territori interessati, hanno votato con noi: la forza del buon senso, per una volta, ha avuto la meglio sull'arroganza". (Com)