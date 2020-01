Libano: premier incaricato Diab annuncerà in serata composizione nuovo governo

- Il premier incaricato libanese Hassan Diab incontrerà questa sera il presidente Michel Aoun in vista dell’annuncio della formazione di un nuovo governo. A confermarlo è stato il ministro uscente delle Finanze, Ali Hasan Khalil, citato dal quotidiano libanese “The Daily Star”. Secondo la stampa libanese, le forze politiche avrebbero raggiunto un accordo per un governo formato da 20 ministri. Anche il presidente del parlamento Nabih Berri è atteso al palazzo presidenziale di Baabda per l’annuncio del nuovo esecutivo. Diab ha ricevuto l'incarico di formare il governo lo scorso 19 dicembre, dopo le dimissioni di Saad Hariri il 29 ottobre scorso. (Res)