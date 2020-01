Giustizia: Costa (FI), con riforma Bonafede su prescrizione tempi ancora più lunghi

- Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro, afferma in una nota che "la riforma della giustizia proposta da Bonafede è un 'fritto misto' indigesto in cui convivono regole sul processo penale, sulla sospensione della prescrizione, norme dell'ordinamento giudiziario, la legge elettorale del Csm, la disciplina sui magistrati in politica. Tutto condito con una delega al governo, che una volta approvata la legge (con tempi lunghi, vista l'imponenza delle materie trattate), avrà 1 anno per emanare i decreti legislativi. Ci vorranno tempi biblici perché questa proposta diventi legge, e nel frattempo le nuove norme sulla prescrizione continueranno a dispiegare i loro effetti. Una proposta - continua il parlamentare - praticamente identica a quella che venne approvata 'salvo intese' dal governo Conte 1, che il Pd criticò vivacemente. Una serie di norme che cancellano le garanzie di difesa, lasciano ai pubblici ministeri la decisione su quali reati perseguire e quali lasciare correre, affidano al Csm - che ha il potere di ribaltare i tempi previsti dalla legge - la decisione su quanto devono durare, Tribunale per Tribunale, i processi. Con il paradosso che verranno puniti i magistrati virtuosi e concessi tempi più blandi ai giudici lumaca. Regole confuse - conclude Costa - che determineranno tempi ancora più lunghi e procedure più complesse".(Com)