Rifiuti Roma: Fassina (SxR), Raggi ritiri delibera Monte Carnevale, da Aula fatto politico

- Dopo le votazioni in aula Giulio Cesare, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, deve prenderne atto e "ritirare la sciagurata e improvvisata delibera del 31 dicembre", che indica Monte Carnevale come sito scelto per la nuova discarica. Lo ha dichiarato il consigliere capitolino di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, a margine del voto delle mozioni contro la discarica in valle Galeria in Assemblea capitolina. "È un fatto politico rilevante il voto sulle mozioni per il ritiro della delibera della giunta Raggi sulla discarica in Valle Galeria: la stragrande maggioranza dei consiglieri M5s - prosegue Fassina - ha votato la prima mozione presentata dalle opposizioni. La sindaca deve prenderne atto e ritirare la sciagurata e improvvisata delibera del 31 dicembre scorso e, in generale, deve smettere di considerare il consiglio comunale come un passacarte. Ringrazio i colleghi M5s che hanno dato priorità all'interesse dei cittadini rispetto all'appartenenza al gruppo. È stato un atto di coerenza difficile ma importante e raro nella vita politica a tutti i livelli". (Rer)