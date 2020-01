Serbia-Italia: diffusa serie di francobolli in onore delle operazioni italiane nella Grande Guerra

- Il ministero del Commercio, del Turismo e delle Telecomunicazioni serbo ha emesso oggi la serie speciale di francobolli, carte-valori e fotografie del salvataggio dell'esercito e dei civili serbi dall'Albania nel 1915/1916 nel quadro di un'operazione della Marina italiana. Secondo una nota del segretario di Stato del ministero, l'emissione vuole essere un tangibile segno di gratitudine "nei confronti delle Forze armate e del popolo italiano". L'emissione, avvenuta oggi come previsto dalle linee guida e dal relativo programma ministeriale pubblicato nella Gazzetta ufficiale serba con decreto n. 88/2019 del 13 dicembre 2019, è frutto di un progetto avviato dalla giornalista Mila Mihajlovic. La serie, intitolata "Marinai italiani per l'esercito serbo nella Grande Guerra", rappresenta la conclusione delle celebrazioni per il centenario della Prima guerra mondiale, ed è stata emessa esattamente ad un secolo dalla conclusione della Conferenza di Parigi. Le fotografie sono estratte dall'omonimo testo a cura di Mila Mihajlovic con il quale l'Italia ha ufficialmente aperto le celebrazioni del centenario della Grande Guerra nel marzo del 2014, presentandolo al Vittoriano alla presenza del capo di Stato maggiore della Difesa italiano e dei ministri della Difesa dei due paesi. (segue) (Seb)