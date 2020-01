Serbia-Italia: diffusa serie di francobolli in onore delle operazioni italiane nella Grande Guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stesse fotografie fanno parte di una mostra che, grazie alle istituzioni italiane a Belgrado, da anni viene allestita in tutta la Serbia riscontrando un grande successo. La decisione presa dal ministero serbo, secondo la giornalista Mila Mihajlovic, rettifica definitivamente il falso storico secondo cui le gesta eroiche, di fatto compiute dall'Italia, sono state per cent'anni attribuite alla Francia. Si tratta, inoltre, secondo Mihajlovic, del primo atto con cui la Serbia esprime il proprio riconoscimento nei confronti del popolo e delle autorità italiane per l'immane sforzo grazie al quale l'esercito, il governo ed i civili serbi riuscirono a salvarsi durante la Prima guerra mondiale grazie alla prima moderna operazione umanitaria di mutuo soccorso e salvataggio in ambito internazionale, che nella storia non ha avuto eguali per dimensioni e per complessità. La Difesa italiana sostiene l'iniziativa che è ritenuta lodevole e che rafforza l'immagine delle Forze armate italiane. Da parte sua, l'ambasciata d'Italia a Belgrado ha commentato che l'idea è senz'altro meritevole e come tale si inserisce nella cornice degli eccellenti rapporti bilaterali tra Roma e Belgrado. (Seb)