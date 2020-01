Rifiuti Roma: Grancio (Misto), vittoria per cittadini, Raggi rifiutata da sua maggioranza

- Il consigliere capitolino del gruppo Misto, Cristina Grancio, commenta l'approvazione delle mozioni contrarie alla scelta di Monte Carnevale come sito indicato per la realizzazione della nuova discarica. "Una grande vittoria per i cittadini e il gran rifiuto della maggioranza alla sindaca Raggi - dichiara Grancio - La lotta non finisce qui e deve proseguire anche in Regione per impedire che continui il rimpallo fra Zingaretti e la Raggi. Le tematiche scomode come quella dei rifiuti vanno affrontate con i cittadini e non strumentalizzandole per paura di perdere consenso". (Com)