Italia-Cina: la sfida tecnologica nello sviluppo del turismo tra i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo cinese in Italia cresce ogni anno a ritmo del 4 per cento ma la sfida è rispondere alle richieste di un mercato sempre più esigente in termini di domanda: è quanto emerge dal panel sul turismo intelligente in tempi di innovazione che si è svolto nel pomeriggio della giornata di inaugurazione dell’anno della cultura e del turismo Italia-Cina all’auditorio romano Parco della musica. Nel corso della tavola rotonda il vicepresidente del principale operatore turistico cinese Trip.com, Li Xinyu, ha spiegato come le tecnologie 5G “stiano per far compiere un salto di qualità anche al mercato turistico”, con cambiamenti già in atto che riguardano le aspettative degli utenti. “Tra poco attraverso il 5G si potrà offrire ai clienti di vivere una pre-esperienza virtuale di viaggio e inoltre si potrà fornire traduzioni linguistiche simultanee per percorsi di viaggio più individuali perché ciò che il turista cerca di più oggi è un’esperienza che lo metta in contatto con l’autenticità dell’Italia”, ha detto Li Xinyu. (segue) (Res)