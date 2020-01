Italia-Cina: la sfida tecnologica nello sviluppo del turismo tra i due paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ad di Aeroporti di Roma Ugo De Carolis ha ricordato come però non sono solo le tecnologie a migliorare e modificare l’offerta di servizi turistici. “A Fiumicino, dove arrivano la maggior parte dei turisti cinesi - ha riferito De Carolis - abbiamo ottenuto il certificato di qualità Welcome Chinese riuscendo a comprendere le necessità di questo pubblico con un mix al 90 per cento dato dalla componente umana, mettendo in campo personale addestrato alle particolari esigenze dell’utenza cinese e che nei negozi parlino la lingua e un 10 per cento di algoritmi e servizi digitalizzati come le piattaforme per i pagamenti”. Negli ultimi anni e soprattutto tra le generazioni più giovani si è modificato il modo di viaggiare, ha spiegato Ge Yunjing, vicepresidente dell’altro colosso del turismo online Tuniu. “Prima per soddisfare un viaggiatore per la prima volta si recava in Europa e in una settimana voleva vedere più paesi e diverse città anche in Italia - ha detto - bastava garantirgli acqua calda e un kit di ciabatte e spazzolino in hotel, oggi al primo posto nelle richieste c’è una connessione wifi per condividere l’esperienza in ogni minuto sia in albergo che fuori, poi sistemi di pagamento a cui accedere dal cellulare ovunque e lo shopping ad esempio nei gettonatissimi outlet italiani”. (segue) (Res)