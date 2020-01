Rifiuti Roma: Corbucci (Pd), Raggi scaricata da maggioranza

- "La scelta di Virginia Raggi sulla discarica a Monte Carnevale è stata bocciata dal Consiglio comunale di Roma. Di conseguenza anche i consiglieri comunali del M5S hanno scaricato la sindaca e la giunta comunale. La Raggi farà finta di nulla anche questa volta per mantenere la propria poltrona? Si dimetta subito per il bene di Roma. La capitale ha bisogno di avere un’amministrazione capace di governare". Lo dichiara, in una nota, Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma.(Com)