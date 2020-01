Paraguay: evasione carcere, sale a cinque il bilancio dei fuggitivi arrestati

- È salito a 5 il bilancio del numero di detenuti fuggitivi arrestati dopo l'evasione dall'istituto penitenziario paraguaiano di Pedro Juan Caballero, avvenuta all'alba di domenica, 19 gennaio. Secondo quanto riferito dalle autorità paraguaiane impegnate nella ricerca, in tutto quattro detenuti sono stati rintracciati e arrestati dopo la fuga. Il quinto, del quale non sono state rese note le generalità, era stato arrestato in Brasile poche ore prime dagli agenti del Dipartimento delle operazioni di frontiera (Dof). L'arresto, avvenuto in territorio brasiliano, è uno degli effetti dei controlli straordinari alla frontiera tra lo stato brasiliano di Mato Grosso do Sul e il Paraguay disposti dal ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza del Brasile, Sergio Moro, per evitare l'ingresso nel Paese dei detenuti evasi. La maggior parte dei fuggitivi sarebbero membri di Primeiro Comando da Capital (Pcc), organizzazione criminale con base a San Paolo, tra le sigle considerate più pericolose in Brasile. (segue) (Abu)