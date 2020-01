Rifiuti Roma: Durigon (Lega), Raggi abbandonata anche dai 5 stelle. Si dimetta e liberi città

- Al sindaco di Roma, Virginia Raggi, "non restano che le dimissioni". Ne è convinto il coordinatore della Lega di Roma e provincia, Claudio Durigon. "La Raggi - dichiara in una nota Durigon - sfiduciata dai suoi stessi consiglieri che le votano contro, va sotto e perde anche l’ultimo briciolo di autorità. Sono infatti stati 12 grillini a votare la mozione dell’opposizione contro la discarica di Monte Carnevale, indicata proprio dalla giunta Raggi. Gli stessi consiglieri del M5s si stanno rendendo dei danni che ogni giorno questo sindaco inadeguato sta facendo alla città. E chissà se anche questa volta avrà il coraggio di dire che è colpa di Salvini. Un fallimento completo espresso chiaramente anche dai suoi stessi consiglieri che le hanno pubblicamente voltato le spalle. A questo punto non le rimane che dimettersi e liberare Roma". (Com)